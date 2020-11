Carlos Queiroz e a derrota histórica da Colômbia: «Sou o único responsável»

A Colômbia sofreu, aos pés do Uruguai, a pior derrota caseira da sua história (0-3) em jogos oficiais. Após a partida, referente à fase de apuramento para o Mundial'2022, Carlos Queiroz assumiu a responsabilidade.





"Quando se perde, o treinador é o único responsável. Entendo as palavras de James Rodríguez, mas o segundo golo não foi da responsabilidade dele. No final, foram três golos sofridos em alturas em que estávamos a controlar o jogo. Se tivéssemos tido mais sorte, marcando um golo, tudo teria sido diferente", começou por dizer o selecionador dos cafeteros."Quero que os jogadores fiquem tranquilos, daqui a quatro dias temos um jogo importante", acrescentou, referindo-se à partida no Equador, também de qualificação. "Arriscámos, tentámos de todas as maneiras mudar o resultado mas não foi possível. Parabéns aos jogadores do Uruguai e também aos da Colômbia, por tentarem", finalizou.