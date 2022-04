Carrasco sul-coreano da Seleção Nacional em 2002 feliz com sorteio: «Sem ser o Qatar, queria Portugal»

Lee Young-Pyo fez parte da fantástica geração sul-coreana que, em 2002, eliminou Portugal na fase de grupos e terminou em 4.º lugar no seu Mundial. Vinte anos depois, a Coreia do Sul vai voltar a medir forças com a Seleção Nacional na mesma prova e o antigo defesa mostrou-se satisfeito com o sorteio."Nada mau. Com exceção do Qatar, Portugal era a equipa que queria do pote 1", começou por dizer Lee Young-Pyo, admitindo que todos os adversários "são superiores" à Coreia do Sul. "Mas o sorteio pode ser visto como positivo", vincou.