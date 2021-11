CBF vai pedir suspensão de Otamendi após cotovelada em Raphinha: «Lance cobarde»

Ednaldo Rodrigues, presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assumiu esta quarta-feira que vai pedir junto do Comité Disciplinar da FIFA uma suspensão para Nicolás Otamendi após o lance entre o defesa-central do Benfica e o ex-Sporting Raphinha no duelo entre Argentina e Brasil, a valer para a qualificação sul-americana de acesso ao Mundial'2022."As imagens são claras. Com base nas imagens, vamos pedir ao Comité da FIFA uma punição para o jogador por esse lance cobarde. Isso não pode passar impune", afirmou o presidente interino da CBF, em declarações citadas pelo 'Globoesporte'.Ednaldo Rodrigues assumiu ainda a vontade da CBF em que o árbitro uruguaio Andrés Cunha não apite "em nenhuma função" em futuros jogos da seleção brasileira."Enviaremos uma representação aos dois órgãos [CONMEBOL e FIFA] a pedir para que o árbitro não atue em nenhuma função, nem como árbitro central ou fique no VAR em partidas do Brasil. Ele errou totalmente", atirou.Recorde-se que tanto Andrés Cunha como o seu compatriota Esteban Ostojich, que estava ao comando do VAR no encontro entre Argentina e Brasil, foram entretanto suspensos pela Comissão de Árbitros da CONMEBOL.