Cédric Soares: «Fomos a equipa que queria ganhar este jogo»

Cédric Soares foi uma das alterações que Fernando Santos promoveu face ao último jogo da Seleção Nacional.





No final da partida, o lateral-direito do Arsenal mostrou-se satisfeito por voltar às opções iniciais da equipa das quinas. "Foi bom estar de volta, estou sempre disponível para o selecionador. Trabalho sempre no máximo das minhas qualidades para este regresso. Foi bom. O grupo tem sido excelente comigo. Os jogadores que estão aqui têm bastante qualidade e estamos a lutar todos pelo mesmo", disse o defesa, em declarações à RTP3."Fizemos uma excelente primeira parte. Fomos superiores, controlámos o adversários, conseguimos criar oportunidades. Na segunda parte entraram bem, fizeram-nos um golo de imediato, o que abre o jogo de novo. Tiveram aqueles minutos em que nos puseram um pouco sob pressão. Depois do 2-2, o jogo voltou a ser controlado por nós. Fomos a equipa que queria ganhar este jogo, fomos a equipa que criou bastantes oportunidades", acrescentou, sem esquecer o lance polémico mesmo a acabar a partida."No final, temos este golo que acho que ficou claro que é limpo e devia contar. Infelizmente não foi validado e temos de nos focar no nosso trabalho. É assim que podemos chegar ao objetivo."