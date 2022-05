Chile avança com 'caso Castillo' para a FIFA e 'reclama' vaga do Equador no Mundial'2022

A Federação Chilena de Futebol (ANFP) avançou na quarta-feira com uma denúncia contra o jogador Byron Castillo e a Federação equatoriana de futebol pela irregular utilização do lateral-direito nos jogos da fase de qualificação para o Mundial'2022, que terminou com o apuramento dos equatorianos para o Campeonato do Mundo que será disputado no final deste ano no Qatar.

"Entendemos, com base em todas as informações e documentos compilados, que os feitos são demasiado graves e devem ser investigados a fundo pela FIFA. Existem inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, no dia 25 de julho de 1995, e não em 10 de novembro de 1998, na cidade equatoriana de General Villamil Plavas", notou a ANFP.

Segundo avança a imprensa internacional, o Chile pede que sejam deduzidos ao Equador os pontos que a seleção ganhou nas oito partidas em que o jogador foi utilizado, levando a que sejam os seus adversários a ficarem com a pontuação total (3 pontos). Este caso levaria o Chile a ocupar a vaga do Equador e marcar presença, consequentemente, no Mundial do Qatar.