Coates: «Tempo de recuperar e preparar bem a final que lá vem»

Sebastián Coates lamentou, esta terça-feira, a derrota do Uruguai diante de Portugal (0-2) na 2.ª jornada do grupo H do Mundial'2022, frisando que a equipa ainda vai lutar pelo "primeiro objetivo", o de passar aos 'oitavos'."Tempo de recuperar, de sermos positivos e de preparar bem a final que lá vem! Todos juntos para alcançarmos o primeiro objetivo", escreveu no Instagram o central do Sporting, que ontem foi titular e atuou os 90 minutos contra a Seleção Nacional.