Colômbia coloca ponto final na série vitoriosa do Brasil

A Colômbia empatou em casa (0-0) com o Brasil, colocando um ponto final na série de 10 vitórias seguidas do escrete em jogos de apuramento para Mundiais. Os portistas Luis Díaz (titular) e Mateus Uribe (entrou aos 53') foram opção na seleção da casa, ao passo que o benfiquista Lucas Veríssimo ficou no banco do escrete.





Com este resultado, o Brasil segue no topo do grupo, com 28 pontos (9 vitórias e 1 empate), ao passo que a Colômbia é 5.ª - posto que dá acesso ao playoff interconfederações - com 15 pontos (3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas).Nos dois primeiros jogos da ronda, aconteceram surpresas em Laz Paz e Caracas, com as vitórias caseiras da Bolívia (1-0 ao Peru) e da Venezuela (2-1 ao Equador), que seguiam nos dois últimos lugares da classificação.Os venezuelanos, que começaram a fase de qualificação sob o comando do português José Peseiro, somavam uma vitória, um empate e oito derrotas, e, aos 37 minutos, ficaram a perder, culpa de uma grande penalidade apontada pelo equatoriano Enner Valencia.Um novo desaire parecia a caminho, face a um conjunto que seguia no terceiro lugar, com 16 pontos, mas, Darwin Machís restabeleceu a igualdade em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, e Eduard Bello selou a reviravolta, aos 64.Na formação da casa, o central Ferraresi, jogador do Estoril Praia, jogou os 90 minutos.Em Laz Paz, o jogo ficou marcado pela prestação dos dois Vaca da equipa boliviana, os médios Henry e Ramiro, o primeiro pela negativa e o segundo pela positiva.Henry Vaca entrou aos 62 minutos e viu o vermelho aos 76, numa altura em que o resultado ainda estava empatado a zero, enquanto Ramiro Vaca foi lançado aos 82 e faturou aos 83, selando também o segundo triunfo dos bolivianos.