Companhia aérea marroquina cancela voos para o Qatar a poucas horas do jogo com a França

O Al Bayt Stadium prepara-se para receber esta quarta-feira, pelas 19 horas, o França-Marrocos , a segunda meia-final do Mundial, num jogo que, ao que tudo indica, não terá tantos adeptos como inicialmente se esperava. Isto porque, segundo informa o 'The Telegraph', uma das principais companhias aéreas marroquinas foi forçada a cancelar dezenas de voos extra.De acordo com o jornal britânico, mais de mil adeptos marroquinos, que iriam chegar ao Qatar através de 30 voos, foram informados, por email, que "devido a restrições impostas pelas autoridades qataris", a companhia procedeu ao cancelamento de mais de 10 voos.Recorde-se que o França-Marrocos se joga dentro de poucas horas, pelas 19h00. O vencedor irá defrontar a Argentina na final do Mundial, num encontro agendado para domingo.