Confiança a mais? Nike coloca camisola da seleção francesa à venda... com estrela de campeã do Mundo

A Nike anunciou no seu site oficial esta sexta-feira, por breves instantes, a venda da camisola da seleção francesa com três estrelas junto do emblema, simbolizando a conquista de três Mundiais. Ora, o problema é que os gauleses, apesar de estarem na final do Qatar, ainda só venceram a competição em duas ocasiões: 1997/98 e 2017/18.Num 'link' entretanto apagado, a empresa norte-americana disponibilizava o equipamento por 89,99 euros, com essa particularidade de anunciar a camisola com uma estrela... extra. O lapso, no entanto, acaba por ser curioso por dois motivos: em primeiro lugar, porque a Nike referia as três estrelas na descrição do produto, enquanto na imagem... só se viam duas. Depois, porque as camisolas da Argentina, a adversária da França na final, são produzidas pela Adidas.Argentina e França defrontam-se este domingo no Lusail Stadium, pelas 15 horas, na final do Mundial'2022.