Confirmado: Mundial'2022 vai começar um dia antes do previsto

A hipótese tinha sido levantada na quarta-feira, pelo portal 'The Athletic' , e a FIFA confirmou-a esta quinta-feira em comunicado. O Mundial'2022 vai mesmo começar um dia antes do inicialmente previsto, a 20 de novembro, sendo que o encontro de abertura passará a ser entre Qatar e Equador (no plano inicial o primeiro jogo seria a 21, entre Senegal e Holanda), a disputar no Al Bayt Stadium, pelas 19 horas locais (16 em Lisboa).A FIFA explica esta mudança pela longa tradição de ter os anfitriões ou campeões em título na partida de abertura, mas também refere que a possibilidade de ter um evento de abertura "ainda maior" foi também um dos pontos a favor desta alteração, que foi aprovada de forma unânime pelo Conselho da FIFA. Esta mudança mexe também no encontro entre Senegal e Holanda, que ao invés de se disputar pelas 13 horas locais de dia 21 irá ser jogado nesse mesmo dia às 19.Apesar de antecipar o arranque da prova, a FIFA não alterou a data limite para os clubes libertarem os jogadores, que contnua a ser 14 de novembro.