Conmebol pede à FIFA adiamento das eliminatórias para o Mundial

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou quinta-feira que solicitou à FIFA o adiamento das eliminatórias sul-americanas de qualificação para o Mundial do Qatar até setembro, no âmbito das suas decisões para evitar a propagação da covid-19.

A petição foi adotada pelo Conselho da Conmebol, reunido através de videoconferência, em conformidade com as recomendações das autoridades internacionais em matéria de saúde pública, pode ler-se no comunicado que o organismo divulgou.

Trata-se de uma nova paragem das eliminatórias, visto que o início destas, previsto para o final do mês, já tinha sido suspenso.

O pedido da Conmebol surge um dia após esta ter anunciado a suspensão da atual edição da Taça Libertadores até 5 de maio, como medida de prevenção face ao risco de uma expansão maior da pandemia.

De resto, antes dessa medida, a Conmebol já tinha anunciado a 12 de março a suspensão dos jogos agendados para os dias 15 e 21 deste mês pelos mesmos motivos, tal como o adiamento para 2021 da edição da Copa América, que se disputará entre junho e julho na Argentina e na Colômbia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.