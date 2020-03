Coronavírus 'obriga' FIFA e confederação asiática a adiar jornadas de apuramento para Mundial

A FIFA e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) acordaram em adiar duas jornadas da fase de qualificação asiática para o Mundial do Qatar de 2022 devido à epidemia Covid-19.

"Em concordância com as federações membro e sempre que a segurança de todas as pessoas cumpra as normas exigidas e as federações em causa estejam conforme, será possível disputar os jogos durante aqueles períodos internacionais de março ou junho, com a aprovação prévia da FIFA e da AFC", pode ler-se no comunicado emitido pelas duas organizações, referindo-se às datas FIFA de 23 a 31 de março e de 1 a 9 de junho.

Envolvidas na fase de qualificação estão as seleções da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, e do Bahrain, de Hélio Sousa.

Além destas duas jornadas, FIFA e AFC decidiram ainda adiar o apuramento asiático para o Mundial da Lituânia de futsal, a ser disputado este ano, que passará para 05 a 16 de agosto.

Em relação aos torneios de apuramento para os Jogos Tóquio2020, estes mantêm-se, com exceção para a eliminatória feminina entre a Coreia do Sul e a China, reagendada para o período internacional de 01 a 10 de junho.

As duas organizações finalizam a nota referindo que continuam a avaliar a situação em relação ao Covid-19.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.