Costa Rica a caminho do Qatar com elenco quase completo

A seleção da Costa Rica está a caminho do Qatar, onde vai treinar durante uma semana para preparar a sua participação no Mundial de futebol de 2022, que será a sua sexta na competição.

A delegação costa-riquenha conta com cerca de meia centena de pessoas, incluindo grande parte dos 26 eleitos do selecionador Luis Fernando Suárez, numa lista que inclui os ex-leões Bryan Ruiz e Joel Campbell.

Os únicos jogadores que chegarão mais tarde são os guarda-redes Keylor Navas (Paris Saint-Germain) e Patrick Sequeira (Lugo), o defesa Francisco Calvo (Konyaspor) e o médio Jewison Bennette (Sunderland).

Antes da estreia no Mundial'2002, em 23 de novembro, face à Espanha, a Costa Rica desloca-se a Bassora, no Iraque, para disputar um particular com a seleção local.

Além da Costa Rica e da Espanha, integram o Grupo E do Mundial de 2022 a Alemanha e o Japão.

Lista dos 26 convocados da Costa Rica:

- Guarda-redes: Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Fra), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Lugo, Esp).

- Defesas: Francisco Calvo (Konyaspor, Tur), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Col), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (AL-Wehda, Ara), Daniel Chacón (Colorado Rapids, EUA), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, EUA) e Ronald Matarrita (Cincinnati FC, EUA).

- Médios: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Bryan Ruiz (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Ing), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas) e Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Ing).

- Avançados: Joel Campbell (León, Mex), Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense).