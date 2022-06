Costa Rica supera Nova Zelândia e garante última vaga para o Mundial'2022

A Costa Rica é o 32º e último país a confirmar a presença no Mundial'2022. A formação da CONCACAF bateu esta terça-feira a Nova Zelândia no playoff intercontinental com um ex-Sporting a ser decisivo.Joel Campbell fez o único golo dos costarriquenhos, logo aos três minutos, numa partida que findou com um 1-0 no marcador em Al-Rayyan, no Qatar.Os neozelandeses lutaram contra a adversidade do resultado mas a vida ficou mais difícil aos 60 minutos com a expulsão de Barbarouses.A Costa Rica entra, assim, no grupo E do Mundial do Qatar e vai medir forças com Espanha, Alemanha e Japão. Os espanhóis são o primeiro adversário, a 23 de novembro.Esta será a sexta participação dos ticos na principal prova de seleções do Mundo depois de terem estado nas fases finais em 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.