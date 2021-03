Covid-19: Paulo Sousa tem mais dois jogadores positivos na seleção da Polónia

Os futebolistas Grzegorz Krychowiak e Kamil Piatkowski tiveram testes positivos ao novo coronavírus e aumentam as 'baixas' na Polónia, seleção orientada pelo português Paulo Sousa, que na quarta-feira defronta a Inglaterra.

A informação foi avançada pelo porta-voz e diretor técnico, Jakub Kwiatkowski, também ele infetado, e chega na véspera de a seleção defrontar em Londres, no Estádio de Wembley, a Inglaterra, em jogo da fase de apuramento para o Mundial2022.

A situação 'agrava' os problemas da Polónia, que não pode contar com o avançado Robert Lewandowski, lesionado na vitória diante de Andorra (3-0), e já tinha ausentes Mateusz Klich e Lukasz Skorupski, também positivos ao novo coronavírus.

O presidente da Federação da Polónia, o antigo internacional Zbigniew Boniek, considerou que Inglaterra não só é favorita no jogo de quarta-feira, como o é no grupo I de apuramento, embora tenha realçado a vontade da Polónia em fazer algo positivo.

O grupo é liderado por Inglaterra, com seis pontos, seguido da Polónia e Hungria, com quatro, Albânia, com três, e Andorra e São Marino, sem qualquer ponto.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.