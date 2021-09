Cristiano Ronaldo dedica recorde aos portugueses: «Por eles todos os sacríficos valem a pena»

Através do Instagram, e já depois de ter falado à comunicação social após se ter tornado no maior goleador da história das seleções, Cristiano Ronaldo deixou uma longa mensagem nas redes sociais, na qual se assumiu orgulhoso pelo feito alcançado e onde garantiu que não tenciona parar por aqui.





View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"De todos os recordes que bati na minha carreira - e felizmente foram uns quantos -, este aqui é muito especial para mim e certamente que está no topo daqueles de que mais me orgulho. Primeiro de tudo porque sempre que represento o meu país é um momento especial, por saber que estou a defender Portugal e estou a mostrar ao Mundo o que os portugueses são capazes. Depois, porque as competições de seleções sempre tiveram um forte impacto em mim, pois enquanto crescia via os meus ídolos a jogar pelas suas bandeiras a cada verão, nos Europeus e Mundiais. E por fim, e mais importante de tudo, porque marcar 111 golos por Portugal significa 111 momentos como aqueles que vivemos hoje no Algarve, momentos de união global e alegria para milhões e milhões de portugueses no mundo. Por eles todos os sacríficos valem a pena.Outra razão que me faz apreciar este registo desta forma é porque o Ali Daei colocou a fasquia tão elevada, a um ponto que até eu cheguei a duvidar que o conseguiria apanhar. Parabéns ao 'Shariar' por ter mantido o recorde durante tanto tempo e obrigado por sempre me ter demonstrado tanto respeito a cada vez que marcava e ficava mais perto do seu soberbo número.Obrigado Portugal. Obrigado aos meus colegas e adversários por terem tornado esta jornada em algo inesquecível. Vamos continuar a encontrar-nos dentro do campo por mais uns anos! Não vou fechar a conta por aqui..."