Cristiano Ronaldo: «Estamos no nosso devido lugar»

Cristiano Ronaldo mostrou-se naturalmente satisfeito com o apuramento de Portugal para o Mundial'2022, após a vitória em casa (2-0) diante da Macedónia do Norte."Objectivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força Portugal!", disse o capitão da Seleção Nacional no Instagram.