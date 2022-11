Cristiano Ronaldo: «Gostava de ser eu a fazer o xeque-mate contra o Messi»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estiveram ou não juntos? Os bastidores da gravação do anúncio com Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo esteve esta manhã na conferência de imprensa da Seleção Nacional e foi questionado sobre a foto com Messi a jogarem uma partida de xadrez , numa campanha da Louis Vuitton"Será o meu quinto Mundial, estou focado e extremamente confiante que vai correr bem. Xeque-mate vamos fazendo na vida, não é só no xadrez. Gostava de ser eu a fazer o xeque-mate contra o Messi. Vamos ver. Seria bonito. Já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mais", disse.