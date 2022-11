Cristiano Ronaldo: «No céu, o Eusébio ficará feliz por eu bater o recorde dele»

Cristiano Ronaldo parte para o Mundial'2022 com a ambição de alcançar mais um recorde: o de mais golos marcados por um português na maior prova de seleções do Mundo. Eusébio apontou nove golos em 1966 e CR7, atualmente com sete, quer superar essa marca."É um bom desafio. Tenho muito respeito pelo Eusébio. Todos os adeptos portugueses têm-no no coração. Era uma pessoa incrível. Se tiver a oportunidade, penso que o Eusébio, no céu, ficará feliz e desejar-me-á sorte para bater o recorde dele", vincou em declarações ao portal 'Livescore'.O capitão da equipa das quinas, de 37 anos, partilhou também uma conversa que teve com o companheiro de equipa Casemiro. "Brinquei com ele que a final do Mundial vai ser Portugal-Brasil. Seria um sonho, para ser sincero. O Mundial é a competição mais difícil do Mundo. Sonho com ela. Sei que vai ser duro e difícil, mas sonhar é grátis e eu sonho a toda a hora. O mais importante é estar aqui e competir. Na minha opinião, irá provavelmente ser o melhor Mundial de sempre. Vamos ver", sublinhou o jogador do Manchester United que irá envergar a camisola 7 por Portugal no Qatar, onde "o tempo não será um problema"."Como jogadores de futebol, temos de ser capazes de jogar em todas as condições. Vai ser bom porque eu prefiro jogar com tempo quente. Por isso, não vai ser um grande problema para mim", deu conta Ronaldo.Sobre Portugal, CR7 garantiu que estamos na presença de "uma boa equipa e um bom treinador". "Temos uma combinação de jovens com jogadores experientes, por isso vai ser uma interessante competição", antecipou.