Daniel Osei, um ganês a viver em Portugal: «Ronaldo? Já é tempo do velhote descansar» Trabalha no nosso país há quatro meses e está confiante para a estreia do Gana no Mundial, frente à equipa das quinas





• Foto: Bruno Colaço