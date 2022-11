Danilo e os "verdadeiros heróis de uma nação": «Estão nas salas de aula, nos hospitais, nas ruas...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Danilo (@daniluiz2)

Danilo, lateral brasileiro e antigo jogador do FC Porto, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para deixar uma forte mensagem, onde explicou que, mesmo durante um Mundial, os futebolistas não são "os verdadeiros heróis de uma nação", apenas têm "um dom diferente"."Os verdadeiros heróis de uma nação estão nas salas de aula, a educar as próximas gerações, nos hospitais ou ambulâncias a salvar vidas, a curar doenças ou nas ruas a apanhar aquilo que lá deixamos. Estão nos metros e nos autocarros cheios, a conduzir ou apertados, a começar o dia a 'lutar' por um lugar ali dentro e na vida. Nós atletas temos 'apenas' um dom diferente, uma oportunidade e uma posição privilegiada para influenciar. Sermos heróis da nossa própria jornada, da nossa própria história. Deste lugar, apenas sugiro: façam tudo com o coração, alma e essência. No mínimo, a recompensa será a satisfação de termos feito tudo o que era possível. Imponha limites mas não coloque limites", escreveu no Instagram.Recorde-se que Danilo falhou o último jogo do Brasil no Mundial'2022 - vitória frente à Suíça (1-0) - graças a uma entorse.