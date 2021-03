Danilo: «Houve muita desconcentração»

Danilo Pereira apontou os erros que custaram à Seleção Nacional a vitória na Sérvia, depois de ter estado a vencer por 2-0 ao intervalo em Belgrado, com dois golos de Bernardo Silva.





"Houve muita desconcentração. Entrámos mal na segunda parte. Muita desatenção, descordenação, deu motivação à Sérvia, entraram fortes e confiantes, fazendo o segundo golo. Fomos em busca do jogo, do terceiro golo. Conseguimo-lo mas o arbitro não assinalou. Pareceu-me golo claramente. Não vi as imagens. É complicado vir aqui, estarmos a ganhar por dois golos e empatar. Não pode acontecer", atirou o jogador do Paris Saint-Germain, em declarações à RTP3."Não tem de abalar. Jogamos jogo a jogo. O próximo jogo é para ganhar. Não tem de abalar nada", concluiu.