Danilo: «Tirámos o pé do acelerador e isso deu confiança à equipa turca»

Danilo realçou a boa entrada de Portugal diante da Turquia, após a vitória por 3-1, num jogo em que a equipa das Quinas apresentou uma dupla de centrais que não costuma jogar, a qual o jogador do PSG diz não ter compremetido."[Ausências de Pepe e Rúben Dias] Sabemos da importância destes dois jogadores na seleção. Hoje jogou uma dupla quase inédita, com o José Fonte, mas penso que não comprometemos. Estivemos bem. Começámos bem o jogo, mas na segunda parte relaxámos um bocado e sofremos um golo que deu confiança à Turquia para atacar e procurar o empate", começou por referir."O foco foi muito importante na forma como controlámos o jogo. Depois tirámos o pé do acelerador e não fizemos o mesmo que na primeira parte e isso deu confiança à equipa turca", acrescentou."O penálti deu para sofrer. Quando o arbítrio foi ao VAR, a possibilidade de ser penálti era grande. Merecemos que tenham falhado o penálti e ficámos felizes por isso.""Hoje não há adversários fáceis. A Macedónia ganhou à Itália e tem o seu mérito. É mais uma final que queremos ganhar."Danilo abordou ainda a partida à RTP1, frisando não ter ficado surpreso com a vitória da Macedónia frente a Itália. "Nada surpreendido pelo apuramento da Macedónia. Fez grande fase de apuramento. Tem equipa muito organizada e combativa. Vitória não foi surpresa nenhuma", disse."Normal sentir dificuldades naquela posição. Nunca tinha jogado com o Fonte. Acho que estivemos bem no global, pese embora aquela fase em que baixámos o ritmo e sofremos. Não conto com nada frente à Macedónia. Só espero que quem jogar dê tudo para apurar Portugal porque não conseguir o apuramento direto foi um golpe muito duro", concluiu.