Data, hora e onde ver a final do Mundial'2022: saiba tudo aqui

E, num ápice, já só faltam disputar dois jogos no Mundial'2022: o de atribuição do 3.º e 4.º lugares e a final. As duas partidas estão marcadas para sábado e domingo, ambas às 15 horas. Abaixo pode consultar todas as informações.Croácia - Marrocos, 15h00 (Estádio Internacional Khalifa, Al Rayyan), Sport TVArgentina - França, 15h00 (Estádio Nacional Lusail, Lusail), RTP 1