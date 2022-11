David Luiz sai em defesa de Neymar: «Quem torce contra ti não é brasileiro de verdade»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Luiz (@davidluiz23)

David Luiz recorreu este domingo às redes sociais para sair em defesa de Neymar - que se lesionou no duelo com a Sérvia (vitória por 2-0) e vai falhar os restantes jogos da fase de grupos -, considerando que quem não apoia o extremo do PSG é "leigo"."A conta é bem simples. És o melhor que temos e quem torce contra ti não é brasileiro de verdade. Quem não admira o teu futebol, é leigo sobre o assunto. Para ti, a mensagem é bem simples. Sê tu próprio, porque foi assim que o Mundo desfrutou de um dos maiores talentos que o futebol já viu. Estamos contigo e com todos, rumo ao hexa!", escreveu o central no Instagram, antes de se dirigir a Danilo, que também se lesionou no mesmo encontro."Boa recuperação também, mano", desejou o ex-Benfica.O Brasil, recorde-se, defronta hoje, pelas 16 horas, a Suíça na fase de grupos do Mundial'2022.