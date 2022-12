De cabeça perdida: Lukaku parte banco de suplentes ao soco após eliminação da Bélgica

A Bélgica foi, esta quinta-feira, eliminada na fase de grupos do Mundial'2022 após o empate diante da Croácia (0-0) . No final do jogo, Romelu Lukaku - que no decorrer da partida desperdiçou várias oportunidades flagrantes - era um dos mais inconformados, e acabou a descarregar a frustração no banco de suplentes.Recorde-se que Marrocos - que venceu o Canadá (2-1) -, em primeiro lugar do grupo F, e Croácia, em segundo, se qualificaram para os 'oitavos' do Mundial'2022.