Di María concluiu grande contra-ataque da Argentina diante da França e não segurou as lágrimas

Di María alargou este domingo, para 2-0 , a vantagem da Argentina na final do Mundial diante da França à passagem dos 36 minutos. Depois de um contra-ataque exemplar da albiceleste, MacAllister fez um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área dos gauleses e encontrou o extremo ao segundo poste que, com muita categoria, atirou para o fundo da baliza de Lloris. Nos festejos, o jogador da Juventus não segurou as lágrimas.