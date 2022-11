Di María e a derrota da Argentina com a Arábia Saudita: «Podíamos ter vencido por 5-0...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Di María considerou, esta terça-feira, que a derrota da Argentina diante da Arábia Saudita (1-2) foi injusta, frisando que a formação albiceleste teve oportunidades suficientes para "vencer por 5-0"."São coisas que podem acontecer em qualquer momento. Agora vem aí o México e oxalá consigamos os três pontos. Os nossos lances em fora de jogo foram sempre por muito pouco. Podíamos ter vencido por 5-0 tranquilamente. Trabalhámos para isso. Eles chegaram duas ou três vezes [à baliza] e fizeram golo", justificou, citado pelo 'AS'.A Argentina volta a entrar em campo no Mundial'2022 no sábado, dia 26, pelas 19 horas, diante do México.