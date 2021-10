Dinamarca é a segunda seleção qualificada para o Mundial'2022

A Dinamarca tornou-se esta terça-feira na segunda seleção garantir a qualificação para o Mundial’2022.





Um dia depois de a Alemanha ter carimbado o passaporte para o Qatar , os dinamarqueses derrotaram esta noite a Áustria, por 1-0, e confirmaram o 1º lugar do Grupo F, com impressionantes 8 vitórias em 8 jogos. O defesa Joakim Maehle, aos 53 minutos, fez o golo que garantiu o triunfo à equipa orientada por Kasper Hjulmand.Com duas jornadas – e seis pontos - por disputar, os nórdicos chegam aos 24 pontos, mais 7 do que o segundo classificado (Escócia). Refira-se que, além de Dinamarca e Alemanha, também o Qatar, país organizador, tem presença garantida no Mundial do próximo ano.