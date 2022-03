Diogo Jota: «Não há que dar demasiada importância aos que aqui não estão»

Diogo Jota fez esta terça-feira a antevisão do jogo com a Turquia (quinta-feira, às 19H45), encontro do playoff para o Mundial'2022."Não. Obviamente que temos jogadores que já estão habituados a estar aqui e que têm muita qualidade, mas confiamos em todos os que foram chamados para os substituir. Mais do que pensar em quem não está, temos de pensar em quem está e no que podemos fazer. Não há que dar demasiada importância aos que aqui não estão"."Esperemos que sim. Tudo isso confirma-se dentro de campo. Eles não são um adversário fácil. Ficou em segundo no grupo da Holanda e ganhou-lhes um jogo, se a memória não falha. Temos de mostrar em campo que somos mais fortes"."Não faço ideia. Só perguntando ao mister. O momento de forma é importante, mas quando se trata de uma final, diz-se que isso pouco importa. Interesse jogar para vencer e acredito que quem estiver lá dentro vai dar o melhor e vamos vencer"."Com responsabilidade. Não é a situação ideal, mas é a situação em que estamos. Temos de encarar isto com muita responsabilidade e ter noção que estamos a jogar pelo nosso país. Dá-nos muita força. Não há que dramatizar, e acredito que temos as condições para vencer e estar no Mundial"."Nós tentamos não pensar nisso. O nosso foco está em chegar ao Mundial. Não temos pensado no contrário. Não será bom para ninguém, nem para o mister nem para nós, vamos tentar evitar a todo o custo que isso aconteça"."Boa pergunta. Ainda vamos abordar os aspetos táticos, mas acredito que no final se trate de eficácia, tentarmos aproveitar as oportunidades ao máximo. Não só eu, como quem esteja lá dentro. O importante é marcar mas também não sofrer e não dar muitas chances ao adversário"."Acho que temos todas as valências. Acaba por se olhar para isto como um mini-torneio, e acho que todos sabemos que Portugal tem talento. Se juntarmos a isso um bom espírito de equipa, acho que temos boas condições para vencer o playoff".