Diogo Jota: «Temos de ser mais pragmáticos, matar o jogo e não permitir o contra-ataque»

Diogo Jota esteve em destaque no empate (2-2) entre Portugal e Sérvia. O jovem avançado apontou de cabeça os dois golos portugueses, que permitiram à Seleção Nacional ir para o intervalo com uma vantagem confortável. Contudo, na segunda parte a história do encontro foi diferente, com erros que Diogo Jota apontou no final.





"A primeira parte foi muito boa, a fazer dois golos na Sérvia. Estava feito o mais difícil. Na segunda parte eles também tiveram o seu mérito. Mudaram o sistema, marcaram logo nos primeiros minutos. Não os conseguimos conter. O que aconteceu não pode acontecer a este nível. Tentámos… Tivemos uma bola agora ao fim que nos podia ter dado a vitória. É o que é. Saímos daqui com um ponto", começou por dizer o avançado, em declarações à RTP3."A Sérvia tem o seu mérito mas Portugal, a ganhar 2-0, isto não pode acontecer. Na segunda parte, estar 2-2, não pode acontecer. Temos de ser mais pragmáticos, matar o jogo e não permitir o contra-ataque. Temos de fazer algo diferente e que não volte a acontecer no futuro", terminou.