Diretor de comunicação da FIFA assume ser homossexual em plena conferência no Qatar

Logo após a conferência de Gianni Infantino, de abertura do Mundial'2022, o diretor de comunicação da FIFA aproveitou o mesmo espaço para assumir a sua homossexualidade em pleno Qatar - um país onde o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido."Já trabalho com Infantino há algum tempo e sempre me senti ajudado. Sou gay, como também o são muitos outros colegas na FIFA, e sempre senti o seu apoio. A FIFA é uma organização inclusiva, que tenta ajudar todas as pessoas. Estamos aqui no Qatar para trabalhar e não temos tido qualquer problema", disse Bryan Swanson.