Dolores Aveiro: «Obrigado ao meu menino pela camisola que está bem suada»

Dolores Aveiro esteve ontem, uma vez mais, no Estádio do Dragão a assistir à vitória de Portugal frente à Macedónia do Norte ( 2-0 ) que carimbou o passaporte da Seleção para o Mundial do Qatar. No final do encontro, a mãe de Cristiano Ronaldo não escondeu o orgulho exibindo a camisola do capitão das quinas."Parabéns a Portugal pela vitória e pela passagem ao Mundial. Obrigado ao meu menino pela camisola que está bem suada e ainda com o cheiro do meu guerreiro", escreveu.