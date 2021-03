Selecionador da Sérvia e o golo invalidado a Portugal: «Erros fazem parte do desporto»

Dragan Stojkovic, selecionador da Sérvia, recusou-se a fazer comentários sobre o lance polémico de Cristiano Ronaldo nos instantes finais do Sérvia-Portugal, afirmando que os "erros também fazem parte do desporto".





"Não faço comentários sobre as decisões dos árbitros, sejam boas ou más. Os erros fazem parte do desporto também. Não vi a situação e, quando vir esse golo, posso fazer algum comentário", começou por dizer, em declarações no final do jogo."Não tivemos uma estratégia especial relativamente ao Cristiano Ronaldo, embora seja um dos melhores de todos os tempos. O Bernardo Silva também é um jogador que marca a diferença no relvado, mas sim, em geral, conseguimos travar e controlar mais ou menos o jogo do Ronaldo", concluiu.