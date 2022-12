Eden Hazard deixa seleção da Bélgica: «Hoje vira-se uma página...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eden Hazard (@hazardeden_10)

Eden Hazard anunciou, esta quarta-feira, que decidiu colocar um ponto final no seu percurso na seleção da Bélgica.Numa curta mensagem nas redes sociais, o capitão dos diabos vermelhos agradeceu todo o apoio que tem recebido e garantiu que a próxima geração "está pronta".Hazard estreou-se na seleção principal da Bélgica a 19 de novembro de 2008, no empate frente ao Luxemburgo (1-1). Desde aí, somou 126 internacionalizações, nas quais apontou 33 golos e contribuiu com 36 assistências. Atualmente, está ao serviço do Real Madrid.Refira-se que a Bélgica deixou o Mundial'2022 de forma precoce, ainda na fase de grupos, ao terminar no 3.º lugar do grupo F atrás de Marrocos e Croácia."Hoje vira-se uma página. Obrigado a todos pelo amor. Obrigado pelo apoio incomparável. Obrigado por todas as alegrias que partilhámos desde 2008. Decidi colocar um ponto final na minha carreira internacional. A próxima geração está pronta. Vou ter saudades".