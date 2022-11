'El Mundo' mostra diferenças nas transmissões televisivas de jogos do Mundial'2022 na China

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por El Mundo (@elmundo_es)

O 'El Mundo' partilhou, esta quarta-feira, um trabalho onde é possível ver as diferenças nas transmissões televisivas de jogos do Mundial'2022 na China. Nesse país, as imagens de adeptos sem máscara não passam para o telespectador, sendo que se opta, maioritariamente, por mostrar aquilo que acontece no relvado e nos bancos de suplentes.Refira-se que nos primeiros jogos do Mundial'2022, os adeptos chineses mobilizaram-se em força nas redes sociais, mostrando indignação pelo facto de, nas bancadas do Qatar, não ser obrigatória a utilização de máscara de proteção contra, entre outros, a pandemia da Covid-19.