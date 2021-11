Com o empate ( 0-0 ) na Irlanda, a Seleção Nacional sabe que uma igualdade (seja por que resultado for) no domingo, em Lisboa, diante da Sérvia, na última jornada do grupo A, dará o apuramento direto para o Mundial'2022.Neste momento, as duas equipas têm os mesmos pontos (17) mas Portugal conta com melhor diferença de golos (16-4, contra 16-8), o primeiro critério de desempate nesta prova - o seguinte são os golos marcados e só depois o confronto direto que, recorde-se, registou um 2-2 na primeira volta, em Belgrado.Assim sendo, só em caso de derrota é que Portugal cairia para o segundo lugar e, consequentemente, para os playoffs.