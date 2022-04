Equador desvaloriza questão Castillo e não teme afastamento do Mundial'2022: «É um tema fechado»

Deu que falar na terça-feira a situação em torno de Byron Castillo , um internacional equatoriano que deixava a presença do país no Mundial'2022 em risco, tudo por causa das suspeitas de que o jogador havia nascido na Colômbia e teria falsificado a sua certidão de nascimento. Contudo, apesar do espaço mediático dado, a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) diz-se bastante tranquila, fala num "assunto encerrado", que apenas foi 'recuperado' por causa de uma "guerra de empresários"."O jogador fez parte de várias seleções nacionais desde os 15 anos e participou em vários torneios internacionais.Há uns anos, a propósito de um problema entre empresários, saíram a público certos dados no Registo Civil, que foram corrigidos com duas ações de alcance constitucional que deram razão ao jogador e que já estão executadas. Não existem processos de investigação em curso e para nós é um tema fechado", frisou Carlos Manzur, vicepresidente da FEF, ao jornal chileno 'La Tercera', que foi um dos que mais eco fez da possibilidade do Equador ficar fora do Mundial'2022."Mostraram uma suposta cópia do registo na Colômbia. Mas tudo isso foi revisto em dois processos e em várias instâncias, tendo terminado com uma ordem judicial para corrigir os erros que existiam e ratificar a sua nacionalidade equatoriana. A seleção principal esperou até que tudo estivesse corrigido para chamar o jogador. Quem quiser apresentar queixas está no seu direito. Nós temos os factos e o direito claros. Desde o meu ponto de vista, o tema está claro. Se alguém pensa o contrário terá de analisar as ações a seguir e decidir se quer iniciá-las. O resto é um rumor que pouco ajuda ao desenvolvimento do futebol e das nossas atividades", frisou o dirigente.De resto, o próprio jornalista que deu a conhecer o caso foi mudando de discurso ao longo da noite. Da indicação inicial de que as provas teriam sido apresentadas em tribunal, Sebastián Bejarano corrigiu que, afinal, tinham sido mostradas por um advogado numa conferência de imprensa. Posteriormente pediu desculpas ao povo equatoriano e frisou que a seleção daquele país está de forma justa no Mundial'2022.