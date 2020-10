Equador bate Uruguai em jogo marcado por grande golo de Gonzalo Plata

O Equador surpreendeu esta terça-feira ao vencer por 4-2 na receção ao Uruguai, em mais um encontro da segunda jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2020. Com este resultado, os equatorianos, que de certa forma beneficiaram da altitude de Quito (a 2800 metros), alcançam os primeiros 3 pontos.





Com Sebastian Coates e Darwin Nuñez a começarem o jogo no banco, a formação do Uruguai entrou bastante mal no jogo e não conseguiu confirmar os créditos que trazia da semana passada, quando venceu perante o rival Chile. Tanto que chegou ao descanso já a perder por 2-0, com golos de Moises Caicedo (15') e Michael Estrada (45'+4).Para a segunda metade, Óscar Tábarez lançou o benfiquista Darwin e colheu de imediato os frutos, já que o avançado fez aos 47' o (provisório) 2-1. O problema foi que o golo acabaria por ser anulado devido a mão na bola do dianteiro e partir daí foi literalmente sempre a 'cair'. Estrada ampliou de seguida aos 52' e aos 75' chegou um dos melhores momentos da noite, com o sportinguista Gonzalo Plata, lançado em campo aos 69', a assinar um grande golo, o seu segundo pela seleção. Antes do final, Luis Suárez ainda reduziu por duas vezes de penálti, aos 84' e 90'+5, mas não passaram mesmo de golos de consolação.