Érico Castro chamado para integrar seleção angolana

O luso-angolano Érico Castro foi chamado, à última hora, para integrar os trabalhos da seleção angolana de futebol, para o duplo confronto com o Gabão, da fase de qualificação para o Mundial Qatar'2022.

O avançado de 29 anos juntou-se esta terça-feira ao grupo, às ordens do treinador português Pedro Gonçalves, em substituição do angolano Mbala Nzola, que se lesionou no último fim de semana, ao serviço do Spezia, da liga italiana.

A seleção angolana, que perdeu por 1-0 num particular com o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, defronta na próxima sexta-feira, em Luanda, a equipa do Gabão.

Os angolanos, que ainda não pontuaram, ocupam a última posição do Grupo F, que é liderado pela Líbia, com seis pontos, seguida pelo Egito, com quatro. O Gabão é terceiro, com um ponto.

A seleção angolana de futebol soma duas derrotas, diante do Egito, por 1-0, e frente à Líbia, pelo mesmo resultado.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Neblu, Kadú, Hugo Marques e Augusto.

- Defesas: Clinton da Mata, Inácio Miguel, Eddie Afonso, Jó Vidal, Jonathan Buatu, Gaspar, Vidinho, Tó Carneiro, Adalmir e Bito.

- Médios: Estrela, Herenilson, César Sousa, Show, Mário, Carlinhos, Fredy, Paty.

- Avançados: Helder Costa, Zito Luvumbu, Érico Castro, Zine, Jeremy Bela, Ary Papel e Lépua.