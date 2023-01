Escândalo nos Estados Unidos: pai de Gio Reyna terá chantageado selecionador em pleno Mundial

Promete ser um dos casos que vai fazer correr (muita) tinta no futebol norte-americano nos próximos tempos. Segundo adianta a imprensa local, os pais de Giovanni Reyna terão chanteageado o selecionador Gregg Berhalter em pleno Mundial'2022, ameaçando divulgar publicamente dados referentes a um episódio de violência doméstica ocorrido há 31 anos, entre o técnico e a sua então namorada - que agora é sua esposa.Segundo a ESPN, Claudio Reyna, um ex-capitão da seleção norte-americana, e a sua esposa Danielle enviaram várias mensagens a ameaçar expor a situação nos primeiros dias de dezembro, numa altura na qual a relação entre Berhalter e o seu filho Giovanni estava bastante fragilizada, especialmente depois do selecionador ter apontado que o jogador do Borussia Dortmund iria ter pouca participação no Mundial'2022.As primeiras mensagens chegaram a 11 de dezembro, tendo a US Soccer entrado em contacto com o selecionador sobre o tema. Nesse mesmo dia, Gregg Berhalter terá chegado mesmo a ponderar expulsar um jogador do grupo norte-americano. Na altura o nome do futebolista não foi divulgado, mas os fãs rapidamente começaram a especular que seria Reyna - algo que viria a confirmar-se.Nas redes sociais, durante o dia de ontem, Gregg Berhalter confirmou a abertura de um inquérito por parte da US Soccer, os factos de 1991 e também ter sido ameaçado. "Durante o Mundial, um indivíduo contactou a US Soccer, dizendo que teria informação que iria 'dar cabo de mim', numa aparente tentativa de tentar aproveitar algo muito pessoal, que aconteceu há muito tempo, para acabar a minha relação com a US Soccer".Em seguida, o técnico lembrou o que aconteceu na tal noite. "No outono de 1991, conheci a minha alma gémea. Tinha acabado de fazer 18 anos, era caloiro na universidade quando conheci a Rosalind. Namorávamos há quatro meses quando aconteceu um incidente entre nós, que acabou por moldar a nossa relação. Numa noite, quando estávamos a beber num bar, eu e Rosalind discutimos, tornou-se em algo físico e eu dei-lhe um pontapé nas pernas. O meu ato não tem qualquer desculpa, foi um momento vergonhoso, que me vou arrepender para sempre. Na altura pedi-lhe imediatamente desculpas, mas naturalmente ela não quis mais saber de mim. Assumi responsabilidades pelos meus atos, as nossas famílias souberam de tudo", partilhou o técnico, que sete meses depois reataria uma relação que perdura até agora.Confrontada com as notícias vindas a público, a esposa de Claudio Reyna saiu a público para confirmar que partiu dela a informação do caso de violência doméstica de há 31 anos, mas negou ter feito qualquer ameaça."Para ser clara, liguei para o Earnie Stewart [diretor da US Soccer] a 11 de dezembro, pouco depois dos comentários negativos do Gregg sobre o meu filho Gio numa conferência. Quis fazer ver ao Eddie que estava irritada e devastada por ver o Gio naquela posição, por sentir-me até traída por alguém que a minha família considera amigo há décadas. (...) Pensei que aquela conversa iria ficar entre nós e na altura nunca me ocorreu que pudesse acabar numa investigação. (...) Ainda assim, quero deixar claro que nunca pedi para o Gregg ser despedido, não fiz quaisquer ameaças ou tentativas de chantagem", garantiu Danielle Reyna, que revelou ainda que, à data dos factos relatados, Rosalind Berhalter [a mulher do selecionador norte-americano] era a sua "colega de quarto, colega de equipa e melhor amiga" e que a "apoiou a superar o trauma vivido" pela situação.