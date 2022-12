Espanha, Portugal e... França? A incrível profecia de Eto'o que está quase a cumprir-se

Quando há pouco mais de um mês lançou as suas previsões ao site da FIFA, poucos levaram Samuel Eto'o a sério, mas a verdade é que a lenda do futebol camaronês está perto de ver confirmado um inesperado dote para traçar... profecias. É que, na hora de apontar o destino das equipas africanas no Mundial'2022, o antigo avançado que é o atual presidente da federação camaronesa de futebol previu parte daquilo que Marrocos já fez neste torneio. Só falta mesmo o último passo."A África sempre teve potencial para fazer um Mundial de sucesso, mas nem sempre mostramos a nossa melhor faceta até agora. Durante os anos, as equipas africanas têm adquirido mais e mais experiência e acredito que eles não estão apenas prontos para participar, mas também para ganhar", começou por dizer, antes de traçar uma final entre Marrocos e Camarões como a mais provável. E se a sua previsão sobre os camaroneses foi ao lado (caíram na fase de grupos), sobre Marrocos acertou em cheio... até agora."Marrocos eliminará Espanha, Portugal e França para chegar à final, enquanto ps Camarões enfrentarão a Bélgica nos quartos-de-final e o Senegal, campeão africano, na meia-final. As cinco equipas africanas vão avançar para os oitavas-de-final, não há dúvidas", disse Eto'o, a 9 de novembro.Ora, Marrocos foi mesmo a única seleção na qual Eto'o acertou, já que o Senegal caiu nos 'oitavos' (aos pés da Inglaterra), ao passo que Tunísia, Gana e Camarões se ficaram pela fase de grupos.