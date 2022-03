«Esta canhota, miúdo!»: companheiros de equipa reagem à estreia de Matheus Nunes a marcar pela Seleção

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

Portugal venceu a Turquia, por 3-1, com o último golo a ser apontado por Matheus Nunes aos 90+4. Nas redes sociais, o médio do Sporting reagiu com grande felicidade à estreia a marcar com a camisola da Seleção Nacional."Demos o primeiro passo rumo ao nosso objetivo. Muito contente com o meu primeiro golo por Portugal. Obrigado pelo apoio a todos os portugueses", pode ler-se na publicação que fez no Instagram e que gerou muitps comentários, nomeadamente de companheiros de Seleção e do Sporting."Essa canhota miúdo!", escreveu Bruno Fernandes, enquanto Pedro Porro comentou: "O que jogas irmão" [Ver mais comentários nas fotos].No Estádio do Dragão, no Porto, Otávio (15 minutos), Diogo Jota (42) e Matheus Nunes (90+4) marcaram os golos da equipa das quinas, com a Turquia a reduzir por Burak Yilmaz (65), que desperdiçou um penálti aos 85.No derradeiro encontro de acesso ao Mundial'2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com um golo de Trajkovski (90+2), com os campeões da Europa a falharem o segundo Mundial consecutivo.