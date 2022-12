Ex-defesa do Man. United critica titularidade de Otamendi na seleção argentina: «É uma loucura»

Paul Parker, antigo defesa do Manchester United, considerou "uma loucura" que Otamendi, do Benfica, tenha sido titular na seleção argentina durante o Mundial em detrimento de Lisandro Martínez, frisando que o jogador dos red devils vai voltar "desapontado" a Inglaterra."Quando olhei para ele [Lisandro Martínez], nunca senti que ele não queria estar ali. Mas claro que deve ter ficado furioso com o facto de Otamendi ter jogado no seu lugar, é uma loucura", começou por dizer à 'BeMyBet'.E acrescentou: "Vai estar desapontado, sem sombra de dúvida. Ganhou a final sem jogar a final. É uma sensação estranha. É diferente quando metes uma medalha à volta do pescoço mas não contribuíste realmente para a equipa dentro de campo. Vai voltar com uma medalha e com uma experiência negativa", explicou.Otamendi, recorde-se, foi opção de Lionel Scaloni em seis dos sete jogos da Argentina no Mundial, tendo disputado todos os minutos nos encontros em que participou. Lisandro Martínez, por outro lado, foi suplente não utilizado em duas partidas, incluíndo na final diante da seleção francesa