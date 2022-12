Ex-defesa inglês 'ajuda' Fernando Santos: «Ronaldo? Gonçalo Ramos tem de ser titular absoluto»

Stuart Pearce, antigo internacional inglês, considerou, em declarações à rádio 'talkSPORT', que Fernando Santos não tem outra alternativa que não seja voltar a dar a titularidade a Gonçalo Ramos nos 'quartos' do Mundial, depois de o avançado do Benfica ter substituído Cristiano Ronaldo no onze inicial frente à Suíça e ter apontado três golos e uma assistência."Se temos alguém no plantel, tal como temos agora, e esse alguém é o Cristiano, temos de questionar: 'És bom o suficiente para começar de início tendo em conta que queremos vencer?'. Se a resposta for não, tem de ficar no banco e esperar que o treinador se vire e diga: 'Vou meter-te no banco agora para depois influenciar o jogo de uma maneira ou de outra", começou por dizer.E acrescentou: "É a natureza da nossa profissão. Fernando Santos não tem qualquer possibilidade de fazer Ronaldo regressar ao onze. Ramos acabou de marcar um hat trick, seria uma loucura não o utilizar. O único palco ainda maior onde pode jogar será precisamente no próximo jogo. Acho que é titular absoluto. Não o podes deixar de fora depois do que fez, Portugal parece uma equipa melhor", concluiu.Refira-se que Portugal, que ontem goleou a Suíça (6-1) no último jogo dos 'oitavos' do Mundial, é o adversário de Marrocos nos quartos de final da prova. O encontro está marcado para sábado, dia 10, pelas 15 horas.