Ex-internacional ganês diz que "Ronaldo já não é o mesmo": «Os jogadores à volta dele é que são uma ameaça»

Yaw Preko foi internacional ganês, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Barcelona'92, mas nunca jogou um Mundial. O antigo avançado, de 47 anos, antecipou a participação do país-natal no Campeonato do Mundo do Qatar e o embate com Portugal, uma equipa que vê com muito valor... mas no capitão da formação das quinas."Não devemos subestimar Portugal. Não vejo o Cristiano Ronaldo como uma ameaça, mas sim os jogadores à sua volta. Desde que ele foi para o Manchester United, podem ver que fisicamente e psicologicamente ele não é o mesmo, mas os jogadores ao seu redor são perigosos", sustentou em entrevista ao portal Graphic Sports.Preko aconselhou os jogadores ganeses "a não aumentarem muito as expectativas" para a participação no Mundial'2022."Os jogadores devem apenas ir e divertir-se. Como fizemos em 2006, a abordagem foi 'esta é a nossa primeira participação num Mundial'. As expectativas não devem ser muito altas, mas tudo o que precisamos de fazer é não ir para lá e desonrar o país", aferiu o agora selecionador sub-15 dos ganeses.Recorde-se que o Portugal-Gana é o jogo de estreia para as duas seleções no grupo H da competição, agendado para 24 de novembro.