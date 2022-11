Família real do Qatar pressiona FIFA para não haver álcool no interior dos estádios

A imprensa inglesa avança esta sexta-feira que a família real do Qatar está a pressionar a FIFA no sentido de proibir a venda de álcool nos estádios que vão receber os jogos do Mundial, já a partir de domingo.O país tem grandes restrições ao consumo de álcool, os estrangeiros podem consumi-lo apenas em hotéis e restaurantes devidamente licenciados para o efeito. Mas no Mundial estava previsto a venda de cerveja nos oito estádios, algo que a família real quer agora impedir.A Budweiser é um dos maiores patrocinadores do evento e se a marca não conseguir vender as suas cervejas nos recintos de jogo, a FIFA terá de dar explicações à empresa norte-americana.Segundo o 'The Times' tem havido grandes discussões em torno do tema e é muito provável que os estádios fiquem mesmo sem cerveja, depois desta intervenção da família real.Se esta ideia avançar, os visitantes vão poder comprar álcool apenas nos hotéis, restaurantes e fan zones, a determinadas horas, mas não no interior dos estádios.