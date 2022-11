Fatawu: «Sporting permitiu-me subir um degrau e estar aqui»

O internacional ganês Abdul Fatawu afirmou esta quinta-feira que foi o Sporting que lhe proporcionou estar no Mundial2022 de futebol e confessou que está a gostar da experiência ao serviço do clube leonino.



"As coisas estão a correr bem. Gradualmente estou a evoluir, gosto de estar lá. Foram eles que me permitiram subir um degrau, que me têm guiado e explicado como devo jogar. Eles têm ajudado muito", disse o avançado, após o jogo entre Portugal e Gana, da primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.

Em declarações aos jornalistas, na zona mista do Estádio 974, em Doha, o jogador de 18 anos confessou que esperava contabilizar mais minutos na equipa do Sporting até ao momento, depois de ter sido contratado no último verão, mas disse sentir-se bem com a condição no clube. "Esperava jogar, porque todos os jogadores querem jogar. É uma decisão do treinador, mas estou bem com isso. Ele sabe em que posição posso render mais, portanto será sempre uma decisão dele", referiu Fatawu, reforçando: "Depois do Mundial, vou trabalhar ainda mais para me tornar em quem me quero tornar".

O avançado contabiliza seis partidas pela equipa principal do Sporting, nenhuma delas como titular, tendo sido utilizado em dois encontros da Liga dos Campeões.

Por outro lado, o jovem ganês, que não foi utilizado na partida diante de Portugal, lamentou a "infelicidade" da sua seleção, que foi derrotada por 3-2, salientando que os 'estrelas negras' têm agora de "pensar nos jogos que se seguem", frente a Coreia do Sul e Uruguai.

Quanto ao objetivo do Gana neste Mundial, foi perentório: "O nosso objetivo é ir o mais longe possível, quem sabe chegar ao topo".

Portugal venceu hoje o Gana por 3-2, com golos de Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, João Félix e Rafael Leão, enquanto André Ayew e Bukari assinaram os tentos dos africanos.

O Mundial2022 decorre até 18 de dezembro, no Qatar.