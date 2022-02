Federações polaca, sueca e checa pedem que jogos do playoff não se realizem na Rússia

As Federações de futebol da Suécia, Polónia e República Checa emitiram, esta quinta-feira, um comunicado conjunto onde apelam à FIFA e à UEFA que os jogos do playoff de acesso ao Mundial'2022, que se realiza no Qatar, não sejam disputados em território russo, na sequência da invasão russa à Ucrânia."Baseados no atual desenvolvimento alarmante do conflito entre Rússia e a Ucrânia, incluindo a situação de segurança, as Federações de Futebol da Polónia, Suécia e República Checa expressam a sua firme posição de que os jogos de playoff de acesso ao Mundial FIFA 2022 no Qatar, agendados para 24 e 29 de março, não devem ser disputados no território da Federação Russa", lê-se.As federações que assinam o documento "não admitem viajar para a Rússia e disputar lá jogos de futebol". "A escalada militar que observamos implica sérias consequências e uma considerável insegurança para as nossas equipas nacionais e delegados oficiais", refere o comunicado. "Esperamos que a FIFA e UEFA reajam imediatamente e apresentem alternativas quanto aos locais onde esses jogos possam ser disputados", lê-se ainda.O grupo B do playoff de acesso ao Mundial tem duelos ente Rússia e Polónia e entre Suécia e República Checa na primeira fase, com os vencedores a defrontarem-se depois na disputa de uma vaga na cimeira do Qatar.O encontro entre russos e polacos está agendado para 24 de março, às 17 horas, em Moscovo, no Estádio do Dínamo. Se a Rússia vencer, jogaria também o encontro decisivo na condição de visitada.