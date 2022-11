Félix Sánchez e o adeus do Qatar: «Somos um país pequeno, uma população pequena, com um campeonato pouco competitivo»

Félix Sánchez, selecionador do Qatar, lamentou a derrota diante do Senegal (1-3) que ditou o adeus às esperanças de seguir para os oitavos-de-final do Mundial'2022."Sabemos o quão difícil é esta competição. Queríamos ir mais longe [na competição], mas sabemos qual é a nossa posição, quais são os nossos limites, porque somos um país pequeno, uma população pequena, com um campeonato pouco competitivo, ainda que tenhamos mobilizado muitos recursos. A maioria dos adversários é melhor [do que o Qatar], mas os jogadores estiveram bem. Houve momentos em que conseguiram competir com jogadores muito melhores", reiterou, dando conta que a organização por parte do país está a correr bem."O país também tinha a expectativa de organizar uma boa competição, o que está a acontecer", vincou o técnico.